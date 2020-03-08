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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» عن أسعار تحليل كورونا: «بره بـ3000 جنيه»

الأحد 08/مارس/2020 - 09:26 م
الدكتورة نانسي الجندي
الدكتورة نانسي الجندي
محمود عرفات
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قالت الدكتورة نانسي الجندي، مديرة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن الوزارة ستتيح لراغبي إجراء تحليل الـ"pcr" للكشف عن كورونا قبل السفر، إمكانية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة؛ لتحديد الوقت والساعة والمكان الذي يتوجه إليه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه يمكن لأي مواطن يرغب في إجراء التحليل بتسجيل اسمه، وبيانات جواز سفره، ورقم هاتفه، وسيتم تحديد أماكن إجراء التحليل وساعته.

وواصلت: أن المملكة العربية السعودية اشترطت ألا يمر أكثر من 24 ساعة على إجراء التحليل، لذلك، فإن الزحام اليوم أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة كان غير مبرر، مطالبة المواطنين الذين يتوجهون لإجراء التحليل أن يذهبوا للمعامل قبل سفرهم بيوم واحد، لأنه شرط من صحة نتيجة التحليل لدى المملكة السعودية.

وعن التكلفة المرتفعة لإجراء تحليل الـ"pcr" والتي تصل لـ 1000 جنيه، قالت إن هذه التكلفة ليست مرتفعة على الإطلاق، فهذه هي التكلفة الفعلية لإجراء التحليل، لافتة إلى أن بعض الجهات تجري هذا التحليل بمبالغ مضاعفة، قائلة: "لاقينا ناس بره بيقولوا ده بـ2500 وبـ3000 جنيه".

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