دار الفؤاد تنظم مؤتمرًا تعليميًا لمناقشة آخر تطورات جراحات القلب

أعلنت مستشفيات دار الفؤاد، اليوم الأحد، تنظيم مؤتمرًا تعليميًا يضم خبراء من مصر وألمانيا لمناقشة آخر تطورات جراحات القلب ذات التدخل المحدود في العالم.وقررت المستشفى، دعم تكلفة الاشتراك بالكامل لكل الأخصائيين والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب لتحقيق أكبر استفادة من هذا الحدث العلمي المهم، استمرارًا لدورها الرائد كأحد أكبر مراكز أمراض وجراحات القلب في مصر والشرق الأوسط.يحاضر في المؤتمر، عددًا من أبرز الجراحين منهم الدكتور سعيد عبدالعزيز رئيس قسم جراحة القلب بدار الفؤاد والأستاذ بطب قصر العيني، والدكتور يحيى بلبع أستاذ جراحة القلب بقصر العيني، والدكتور تامر البنا رئيس وحدة التدخل الجراحي المحدود للقلب بدار الفؤاد.يستضيف المؤتمر أيضًا من ألمانيا عدد من أهم الجراحين على رأسهم د. تامر عويس رئيس وحدة قسطرة الصمامات بسنترال كلينيك، ود. محمد إسحاق استشاري التدخل المحدود للقلب ود. توماس كونتسه وفيليب لاوتن استشاريي جراحة القلب بباد بيركا بألمانيا.ينعقد المؤتمر على مدى يومي الخميس والجمعة القادمين بفرع دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر، حيث تناقش جلساته جراحات صمامات القلب عن طريق التدخلات المحدودة وتركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لإجراء جراحات القلب بالتدخل المحدود.