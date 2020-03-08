حبس 4 متهمين بسرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس ٤ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهم لارتكابهم وقائع سرقة الفلل السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الفلل السكنية بمحيط القاهرة الجديدة وتمكنوا من سرقة ٣ شقق سكنية بمناطق التجمع، وسرقوا منها مصوغات ومبالغ مالية تقدر بـ٩٠ ألف جنيه، وتمكنوا من سرقة بعض الأجهزة من داخل فيلا بمنطقة القطامية مستغلين سفر أصحابها.وأقروا بسرقتهم لمبلغ ٣٧ ألف جنيه من داخل شقة وفيلا سكنية من منطقة الشروق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة فللهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمناقشتهم أقروا بأنهم وراء ارتكاب عدد من وقائع السرقة بمحيط القاهرة الجديدة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.