أنابيلا هلال ترقص على «بنت الجيران» (فيديو)

شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، متسابقين برنامج "The Voice kids"، الرقص على نغمات أغنية "بنت الجيران"، داخل الكواليس.وعرض برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc4" كواليس الحلقة، والتي تظهر فيها أنابيلا وهي ترقص مع الأطفال.وكانت حلقة أمس من البرنامج والتي تم فيها تتويج صاحب لقب الموسم الثالث من البرنامج، قد شهدت أجواء حماسية بين كل المتسابقين الستة الذين وصلوا للحلقة النهائية.ودار التنافس على حمل لقب البرنامج بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني.وتم إعلان المتسابق محمد إسلام رميح، ليكون الفائز بلقب الموسم الثالث وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.