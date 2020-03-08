«مستقبل وطن» يواصل حملة أنتِ عظيمة فى الإسكندرية

دشّن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، المحور التعليمي لمبادرة "أنت عظيمة" بافتتاح فصول محو الأمية، والتي تستهدف المرأة بجميع أقسام المحافظة، حيث بلغ عدد الفصول 100 فصل بالإسكندرية.وافتتح، الأحد، محمد حمزة، أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية فصول محو الأمية بمنطقة أبيس بمحرم بك بصحبة هشام درويش، أمين الدائرة وهيئة مكتب الحزب بمحرم بك.وأكد حمزة أن الحزب يعمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لرفع المستوى التعليمي للمرأة بالإسكندرية وزيادة درجة وعيها، مما ينعكس بشكل كامل على مستقبل كل أفراد الأسرة.أضاف حمزة، "الحزب يعمل على مساعدة المرأة والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ومحاولة محو أميتها وتعليمها حرفة لمعاونة أسرتها".يذكر أن أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن دشنت مبادرة "أنتِ عظيمة" (بتعليمك بتنظيمك بعملك)، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.وتتألف المبادرة من ثلاثة محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محورًا أساسيًا في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.