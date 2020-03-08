الباز عن أزمة سد النهضة: «مصر مطولة بالها وموقف السودان مريب»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر لن تفرط في حصتها من المياه، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع التحديات، ولكن بيان وزارة الخارجية السودانية، والذي تطالب فيه السودان مصر وإثيوبيا بالعودة للمفاوضات "مريب".وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن بيان الخارجية السودانية يفتقد النزاهة والعدالة، لأنه يساوي بين الكفتين، متابعًا: "أرجو من الأشقاء في السودان يشوفوا الأمور كويس".وشدد الباز على أن الثابت لدى الإدارة المصرية، أنه ما لم يتحقق بالدبلوماسية يتحقق بالحرب، ثم التفاوض.وأضاف أن إثيوبيا تتهرب من التوقيع على اتفاق إدارة سد النهضة، وتريد أن تتم الاتفاقات بصورة شفوية، وهذا الأمر لن توافق عليه الدولة المصرية.