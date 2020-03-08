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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للإعلام»: خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للاستديوهات

الأحد 08/مارس/2020 - 08:56 م
حسين زين
حسين زين
الحسين عبيد
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نفذت الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الفترة الماضية، خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد كبير من الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجستي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة العمل بها وتهيئة المناخ المناسب حتى يتمكن العاملون من القيام بدورهم مع العمل على تطوير المحتوى الإعلامي المقدم للمشاهد.

وتم الانتهاء من أعمال تحديث عدد كبير من الأجهزة الموجودة بالاستديوهات وتطوير البنية التحتية مع تزويد تلك الاستديوهات بكاميرات حديثة وتقنيات عالية الجودة، ومنها ستديو 10 القناة الأولى.

كما سيتم البدء في تحديث وتطوير البنية التحتية لاستديوهات قطاع الأخبار وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وهي ستديو 5 11، 16 حيث جاء البدء في تنفيذ خطة تطوير وتحديث آليات العمل بالقطاع من خلال عدة اجتماعات عقدها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع القيادات، وبعض من العاملين بقطاع الأخبار؛ لمناقشة الأفكار والرؤى التي تسهم في تفعيل دور القطاع والنهوض به وتجويد المحتوى الإعلامي ومناقشة احتياجات العمل به من تحديث وتطوير في الاستديوهات.

وأكد حسين زين خلال تلك الاجتماعات على أهمية تطوير العمل بهذا القطاع الحيوي الذي يذخر بالكوادر البشرية المتميزة مهنيًا؛ لتفعيل قدرته على المنافسة ومواكبة المستجدات والأحداث المحلية والدولية المتسارعة، وتقديم تغطية مهنية تهدف الي زيادة الوعي وتنوير العقول.

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