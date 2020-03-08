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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: 5 سنوات سجن لمن ينتهك نظام عزل النفس الخاص بـ«كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 08:53 م
موسكو
موسكو
عبير سليم
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أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، أن انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن مدة 5 سنوات.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، فإن موقع إدارة موسكو، أفاد في بلاغ نشره اليوم الأحد، بأن فيروس كورونا من نوع "COVID-2019" أدرج من قبل الحكومة الروسية في قائمة الأمراض التي تمثل خطرا لأوساط عامة للناس.

وأضاف البلاغ: "خرق القوانين ذات الصلة يؤدي إلى تحمل مسؤولية بما في ذلك جنائية، وقد تشمل عقوبة السجن مدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات".

وأشارت إدارة موسكو إلى أن خرق نظام عزل النفس المنصوص عليه للقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، والذي تبلغ مدته 14 يوما، قد يؤدي إلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين.

يشار إلى أنه حتى الأحد الحالي سجلت في روسيا 17 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بينها 3 حالات تعافت، 2 لمواطنين صينيين وواحدة لمواطن روسي في موسكو.

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