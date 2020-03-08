ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!

الحكومة اللبنانية قررت عدم سداد الديون المستحقة فى موعدها. وبهذا القرار، الأول من نوعه فى تاريخ البلد الشقيق، بدأت مرحلة جديدة، ومقلقة، من الأزمة المالية، التى تعصف بالاقتصاد اللبنانى، منذ أكتوبر الماضى، وأفقدت العملة الوطنية «الليرة» نحو ٤٠٪ من قيمتها ودفعت البنوك إلى تقييد «أو منع» تعاملات المودعين فى ودائعهم الدولارية، وجعلت رئيس الحكومة يقر، منذ أيام، بـ«عجز الدولة عن حماية مواطنيها».

لدى لبنان سندات دولية قيمتها ١.٢ مليار دولار يحين موعد سدادها اليوم، الإثنين، وتشكل جزءًا ضئيلًا من الدَين العام، الذى يتجاوز ٩٠ مليار دولار، ثلثه تقريبًا، نحو ٣١ مليارًا، عبارة عن سندات ديون دولية. والإشارة هنا مهمة إلى أن ٧٧٪ من ودائع اللبنانيين بالدولار، وأن الاقتصاد اللبنانى مرتبط، تقليديًا، بتلك العملة.

حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن عن القرار «التاريخى» فى خطاب تليفزيونى وجهه إلى الشعب، مساء السبت، بعد يوم طويل من الاجتماعات الرسمية، بدأت بلقاء جمعه برئيس الجمهورية، ميشال عون، ونبيه برى، رئيس البرلمان، وانتهت بجلسة للحكومة، وبينهما انعقد اجتماع مالى اقتصادى، برئاسة عون، أعلن بعده المجتمعون عن تأييد الحكومة فى أى خيار ستعتمده لإدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة.

مع عرضه للأسباب التى أدت إلى هذا القرار، تعهد دياب، فى خطابه، ببدء العمل على برنامج إصلاحى لمعالجة الدَين وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المصلحة الوطنية. وقال إن اللبنانيين عاشوا «أملًا كان وهمًا، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما فى ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدَين العام ٩٠ مليار دولار بما يشكل نحو ١٧٠٪ من الناتج المحلى، ما يعنى أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية فى العالم». وأشار إلى أن تدنى مستوى الاحتياطى من العملة الصعبة أدى إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية، وحدّ من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى البنوك، بينما تنامت سوق موازية لسعر صرف الدولار الأمريكى.

الأزمة المالية اللبنانية بلغت منذ منتصف العام الماضى مستوى غير مسبوق بسبب تباطؤ تدفقات رءوس الأموال، وارتفاع التضخم، مع تراجع قيمة الليرة، واندلاع المظاهرات التى أشعلتها الأزمة، فتكررت معضلة «البيضة والفرخة»: أيهما أنجبت الأخرى؟. واللافت، هو أن المظاهرات عادت، منذ الأربعاء الماضى، مجددّة المطالب الاجتماعية والسياسية ومندّدة بالأزمة الاقتصادية، إضافة إلى اتهام المتظاهرين لأصحاب البنوك ومكاتب الصرافة وحاكم مصرف لبنان بـ«إذلال الناس ورفع سعر الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة».

دخول الدِّين، بكسر وتشديد الدال، على خط الدَّيْن، بفتح الدال وتسكين الياء، أو على أى خطوط أخرى، قد يُزيد الطين بللًا ويجعل النفق الطويل المظلم أكثر طولًا وإظلامًا، غير أن «المجلس الشرعى الإسلامى» طرح رؤية منطقية أو «روشتة» إنقاذ، فى بيان أصدره، بعد اجتماع دورى انعقد برئاسة عبداللطيف دريان، مفتى الجمهورية اللبنانية، جاء فيه أن المدخل إلى إعادة الأمور إلى نصابها، يستوجب استعادة الدولة لـ«حقها المطلق فى أن تكون وحدها صاحبة القرار فى السياسة والاقتصاد والأمن». وأوضح أن «الفساد استهلك قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية». مستدركًا: «لكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يساء إليهم ظلمًا وافتراءً».

الأزمة أو الفجوة المالية التى يعانيها لبنان، لا يمكن تجاوزها، فعلًا، إلا بدعم عاجل من الدول الشقيقة أو الصديقة، لا تقل قيمته عن ٢٥ مليار دولار. وطبيعى ألا يحدث ذلك إلا بـ«تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة»، الذى طالب به «المجلس الشرعى الإسلامى» فى بيانه، مشددًا على أنه «يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التى حددتها وثيقة الوفاق الوطنى فى الطائف حول الهوية والانتماء وبكل مندرجاتها، والتى أصبحت جزءًا من الدستور اللبنانى الجديد». كما تطرق المجلس إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة «بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة واحترام الدستور والميثاق الوطنى»، مؤكدًا «ثقته فى قدرة الشعب اللبنانى على تجاوز هذه المحنة، وعلى التغلب على الصعوبات التى يواجهها».

بعيدًا عن تلك «الروشتة» الدينية، أو بالقرب منها، ستقوم الحكومة اللبنانية لاحقًا، كما أعلنت أو وعدت أو تعهدت، بفتح «نافذة» تفاوض مع الدائنين المحليين والخارجيين، بالتزامن مع سعى البنك «المصرف» المركزى إلى استعادة المبادرة فى إدارة سعر صرف الليرة عبر تحديد سقف لهامش المعاملات النقدية فى السوق الموازية. لكن ما قد يستدعى كثيرًا من القلق هو أن أصول الدولة واحتياطيها من الذهب قد يصبحان هدفًا، أو صيدًا سهلًا، للدائنين.

