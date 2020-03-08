أحزاب الفيوم تناقش مع «المصريين الأحرار» أزمات المواطنين

استضاف حزب المصريين الأحرار بمحافظة الفيوم، ممثلي الأحزاب السياسية بالمحافظة؛ لمناقشة مشاكل وهموم المواطن الفيومى.حضر الاجتماع أحمد ربيع، أمين المصريين الأحرار بالفيوم، عبد العظيم الباسل حزب الوفد، والدكتور سمير سيف اليزل بحزب الحركة الوطنية، وماريان سليمان بحزب المصرى الديمقراطى، محمد هاشم بحزب حماة مصر، الدكتور رمضان عبد الجيد بحزب فرسان مصر، وحسن أحمد بحزب التجمع، أحمد عرندس بحزب الحرية.وناقش الاجتماع مشروع تطوير العشوائيات بالمحافظة، وظاهرة أطفال الشوارع، ورصف الطرق وإعادة تكسيرها.واتفق ممثلو الأحزاب على تحديد لقاء مع محافظ الفيوم لطرح رؤيتهم بشأن تلك القضايا، متعهدين بمواصلة الاصطفاف بجانب المواطن وتحقيق مصلحة المحافظة وأبنائها.