صورة جواز سفر السائح المتوفى بـ«كورونا» فى الغردقة

حصلت "الدستور" على صورة ضوئية لجواز سفر السائح الألماني، توماس فالك، البالغ من العمر 60 عاما، الذي أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وفاته متأثر بإصابته بفيروس كورونا.وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.وأوضح مجاهد أن السائح توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة؛ نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض نقله إلى مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.وأشار إلى أنه على الفور اتخذت وزارة الصحة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.وأكد مجاهد أنه تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.