النمسا.. جهود مكثفة لاحتواء «كورونا» بعد ارتفاع الإصابات لـ102 حالة

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن الحكومة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الارتفاع المستمر في أعداد المصابين، حيث بلغت عدد الحالات صباح اليوم الأحد 102 حالة.وقال كورتس -في تصريح اليوم: إن هناك جهودًا مكثفة وبالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية؛ للسيطرة على المرض من خلال زيادة الإجراءات الاحترازية ورفع درجة الطوارئ الصحية.وأشار كورتس إلى إجراء اختبارات صحية لنحو 4500 حالة للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يستبعد المستشار النمساوي احتمال اللجوء إلى الإغلاق المؤقت للمدارس ورياض الأطفال، إذا تطورت الأمور على نحو يستوجب ذلك.وأشار إلى وجود أكثر من مائة ألف من المصابين بالإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تسعى للتأكد من نوع الإصابات وتحديد حجم انتشار المرض وسبل السيطرة عليه من خلال رفع الوعي بالمرض، وتكثيف إجراءات الحجر الصحي.وقال المستشار النمساوي، إنه لن تكون هناك قيود على حركة النقل الجوي مع إيطاليا مع تقليل المؤتمرات والمناسبات المهمة في البلاد وسوف تتخذ هذه الخطوات في الوقت المناسب بالجرعة المناسبة؛ لأن الاقتصاد لا يتحمل هذه الضغوط لفترة طويلة.