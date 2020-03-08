«مستثمري بدر» تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع

أشاد المهندس بهاء العَادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المحلي من خلال إصدار المبادرات التي تشجع على النهوض بالقطاع الصناعي.أكد العادلي لـ"الدستور"، أن مبادرة دعم الصناعة المصرية التي أطلقها البنك المركزي ستحل أزمة عدد كبير من مصانع المدينة، إضافة إلى مبادرة حل أزمة المصانع المتعثرة التي كان ينتظرها المصنعين لفترة طويلة.أشار رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إلى أن اغلب مشاكل المصانع ليست متعلقة بالتمويل فقط، وإنما نعاني من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، خاصة المصانع التي تعمل بكثافة استهلاكية كثيفة مثل مصانع الحديد والأسمنت، مطالبًا بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع؛ حتى نستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية.