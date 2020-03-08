«إرادة جيل» يفتتح أكبر دورة لكرة القدم

أعلن محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، افتتاح أكبر دورة كرة قدم برعاية حزب إرادة جيل تضم 96 فريق كرة قدم.وقال تيسير، في بيان اليوم، أن الفرق المشاركة مقسمة على ١٦مجموعة وكل مجموعة ٦فرق والدورة مستمرة حتى 20 رمضان القادم على ملعب مركز شباب دار السلام.حضر حفل الافتتاح تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية راعى الدورة ونواب رئيس الحزب رجب حميدة ومحمود نفادى وعاطف الأشموني وماجد السيد، ومحمد حسن أمين تنظيم حزب ارادة جيل وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.