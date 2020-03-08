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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التجمع» يستضيف حفل تأبين محمد عيد إبراهيم (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 08:39 م
تأبين محمد عيد إبراهيم
تأبين محمد عيد إبراهيم
ايهاب مصطفى
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استضاف منتدى الشعر المصري بمقر حزب التجمع حفل تأبين الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم.

‏أدار الندوة الشاعر محمود قرني وتحدث فيها الشاعر والمترجم عبد المقصود عبد الكريم الذي قرأ كلمة بعنوان "حفار الجبل" والشاعر أحمد طه، كما قدم الشاعر علي عطا قراءة نقدية في شعرية محمد عيد إبراهيم، وقرأت الشاعرة زيزي شوشة بعضا من نصوص الشاعر الراحل.

يشار إلى أن محمد عيد إبراهيم (1955 - 2020) واحد من أبرز أعضاء جماعة أصوات السبعينية، كما أنه أحد مؤسسيها. وانجاز جماليا لقصيدة النثر منذ ديوانه "طور الوحشة" الصادر في عام 1980م.

يذكر أن الشاعر الراحل أسس سلسلة (نقوش) للفن التشكيلي، من إصدار هيئة قصور الثقافة بالقاهرة، وعمل مديرًا لها الفترة (1997 ـ 1998)، وكانت تُعنى برسوم الأبيض والأسود فقط للفنانين العرب، وقد أصدر فيها ما يزيد عن (15) عددًا، كما أسس سلسلة للترجمة بهيئة قصور الثقافة ثم أشرف على النشر في المجلس الأعلى للثقافة. ورغم وطأة الوظيفة العامة التي قيضت له تقديم كل هذه الجهود للثقافة العربية فقد ترك وراءه ما يزيد على الستين كتابا بين الترجمة والتأليف.
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع
التجمع

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