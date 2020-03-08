رئيس قطاع مواجهة الأزمات بـ«الوزراء»: 3 مستويات لمحاصرة «كورونا».. والوقاية الأهم

■ بداية.. ما تفاصيل خطة إدارة أزمة فيروس كورونا؟

■ كيف جرى التعامل مع أزمة مصابى الأقصر؟

■ ماذا عن خطة مواجهة تزايد الإصابات؟

■ كيف سنواجه الانتشار المحتمل للفيروس المستجد؟

■ ما تأثير انتشار المرض عالميًا على مصر؟

■ كيف تحصلون على معلومات دقيقة؟

■ هل هناك خطة للتوعية بالفيروس؟

■ هل سيتأثر الاقتصاد المصرى؟

■ ما رسالتك للمواطنين؟

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع مواجهة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن الوقاية من فيروس «كورونا» أهم من العلاج، مطمئنًا المواطنين بأن الدولة مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المتعلقة بالفيروس.وأضاف «عبدالمقصود»، فى حواره مع «الدستور»، أن الدولة تفحص كل من خالط المرضى قبل ١٠ أيام من اكتشاف إصابتهم، مشيرًا إلى أن دور الإعلام فى التوعية لا يقل أهمية عن كل الوزارات.- الخطة تنقسم إلى ٣ مستويات، الأول، المستوى الاستراتيجى، وهو مرتبط باللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وهى لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين.على سبيل المثال، نحن بصدد إدارة أزمة انتشار فيروس «كوفيد- ١٩»، المعروف بفيروس «كورونا»، وبالتالى نعمل على التحرك بشكل يضمن الحصول على المعلومات حول هذا الفيروس وتأثيراته وكيفية الوقاية منه وكيفية انتقاله والتعامل معه.والوضع فى مصر مستقر، ونحن جاهزون للتعامل مع الفيروس، ولدينا الفكر والوعى والرؤية والخطط المعدة مسبقًا التى يجرى تنفيذها على الأرض بمعرفة كل مؤسسات الدولة، وليس وزارة الصحة فقط، لضمان عدم تأثر الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الصحية.أما عن المستوى الثانى فهو المستوى الخاص باللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، ويرأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، وممثل فيها كل الوزارات وكل المحافظات، وجميع أعضائها على تواصل مستمر مع رئيس اللجنة لاستقبال التعليمات والتقارير فيما يتعلق بالتعامل مع تطورات انتشار هذا الفيروس فى كل مكان، ويجرى التواصل من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك على مدار الساعة.والمستوى الثالث هو المستوى التنفيذى، ويتضمن متابعة المحافظات والإدارات التابعة لكل وزارة فى كل محافظة، فيما يتعلق باحتياطيات المواد والمستلزمات الطبية واحتياجاتنا من السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والتموينية، وفى النهاية لكل مسئول دوره فيما يتعلق بالاستعداد والجاهزية لهذه الأزمة.- عندما تحدث حالة طارئة، مثل التى حدثت فى الأقصر على سبيل المثال، فهنا لا تشمل الرعاية الطبية المصابين فقط، بل تمتد إلى فحص كل من خالطهم قبل ١٠ أيام من اكتشاف إصابتهم، وهو جهد كبير تبذله الدولة لرعاية أبنائها.وعندما أقول الدولة لا أقصد وزارة الصحة فقط، لأن هناك جهات أخرى معنية بالأمر وتتعامل معه، مثل وزارة الداخلية، خاصة إدارة المسطحات المائية، وكذلك القوات المسلحة والمحافظات ووزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وغيرهما، فكل هذه الجهات تعمل معنا على إدارة الأزمة.- جهزنا ٢٦ مستشفى على مستوى الجمهورية، كل مستشفى مستعد للتعامل مع الأزمة حال ظهور أى حالات إصابة بأى محافظة، ولدينا محطة رئيسية فى محافظة مطروح، هى مستشفى النجيلة، إذ يجرى نقل أى حالة إصابة إليه ويجرى التعامل معها بكل اهتمام.وكان المستشفى يضم حالة وتعافت بالفعل، وأود أن أوضح أن أى مصاب يتمتع برعاية فائقة وليس مجرد رعاية مركزة كما يتوقع البعض، إذ يجرى نقله لمطروح عبر سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، احتياطًا، كى لا ينتقل الفيروس لفرق التمريض.وكل الحالات يجرى التعامل معها بقدر كبير جدًا من الجدية والواقعية، بناءً على معلومات حقيقية، ورصد ومتابعة بشكل دورى.- لمواجهة الانتشار المحتمل للفيروس رفعنا درجة الاستعداد القصوى فى كل المنشآت الصحية، وكل أقسام الحجر الصحى فى منافذ الدخول والخروج، البرية والبحرية والجوية، كما تجرى مناظرة كل الحالات القادمة من مناطق مصابة بالفيروس، ونحرص على الاكتشاف المبكر لأى حالة قادمة إلى مصر.وأؤكد أن قطاع الطب الوقائى يضطلع بدور أكثر من رائع، وبالتالى نحن أمام قدر كبير جدًا من الواقعية والجدية، بناءً على معلومات حقيقية وبناءً على الرصد والمتابعة بشكل دورى.- انتشر الفيروس فى عدد كبير من الدول، ونتابع الأمر بشكل دقيق حتى نتخذ الإجراءات اللازمة لفحص رعايا هذه الدول حال دخولهم مصر، وهنا علينا الإشادة بالإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة، خاصة قطاع الطب الوقائى والحجر الصحى، لوقاية البلاد من هذا الفيروس.وفى كل يوم يجرى فحص نحو ٢٠ أو ٣٠ شخصًا مشتبهًا فى إصابتهم بالفيروس، بمستشفيات الحميات، وفى حالة التأكد من سلبية النتيجة نعيد الشخص إلى بيته، ونطالبه بالتواصل معنا إن لاحظ أى تغير فى درجة حرارة جسده، لإرسال متخصص للتعامل معه.- من خلال لوحة التحكم الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لمتابعة الوضع لحظة بلحظة.ولا بد من الإشارة إلى أن انتشار الشائعات أخطر من الفيروس نفسه، ونبذل جهدًا كبيرًا لمواجهة تلك الشائعات، وفكرنا فى آلية للتواصل مع المواطنين لتوضيح الحقيقة، وبدأنا فى نشر الحقائق من خلال الإعلام.. وقد أوصى رئيس الوزراء بإطلاق موقع إلكترونى لتعريف المواطنين بكيفية الوقاية من هذا المرض وتأثيره ومدى انتشاره وكيفية التعامل معه، الموقع حمل اسم «كير»، ويوضح حالات الإصابة بشكل دقيق فى مصر، فعلى سبيل المثال قبل أن تنشر منظمة الصحة على موقعها ظهور ١٢ حالة إصابة فى مصر، نشرنا المعلومة على موقع «كير»، وفى النهاية نستهدف حصول المواطن المصرى على المعلومات الدقيقة من حكومته، وليس من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لأننا نعلم جيدًا أن هناك قنوات وصفحات لها أهداف معادية وتريد الإضرار بالأمن القومى المصرى.وبإمكان المصريين الدخول إلى الموقع الإلكترونى ومعرفة كل ما يحدث فيما يخص كورونا عالميًا، وفى مصر كذلك.- نعم.. هناك خطة تتضمن التوعية الميدانية، تبدأ بالتواصل مع كل وسائل الإعلام الوطنية، وذلك لأهمية دورها فى التوعية، وأؤكد أن دور الإعلام لا يقل أهمية عن دور كل الوزارات، فالإعلام يتولى مهمة التعريف بكل الجهد الذى يُبذل من جانب الدولة لمواجهة هذه الأزمة وكيف نتعامل معها.وتتضمن الخطة أيضًا توفير منشورات ودليل إرشادى يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهناك عمليات توعية وتثقيف لأبنائنا وشبابنا، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعى أو من خلال التواصل المباشر، إذ استثمرنا فرصة أن لنا تواصلًا مع كل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، ولقّنا كل مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس المعلومات اللازمة من خلال «الفيديو كونفرانس».وقد أرسلت وزارة الصحة ممثلة عنها قدمت عددًا من المحاضرات وورش العمل للتعريف بالمرض ومناقشة الطلاب والشباب، وتوضيح كيفية تقديم الخدمة الصحية والمستشفيات المخصصة لذلك، وتصل مدة المحاضرة الواحدة إلى ٤ ساعات، وتتولى إدارة الطب الوقائى تلك المسئولية.- حتى الآن لم يؤثر انتشار الفيروس على الاقتصاد المصرى، وعلى الرغم من قلق البعض من تأثر قطاع السياحة بظهور فيروس «كورونا» إلا أن الإجراءات الوقائية التى تنفذها وزارة الصحة وعمليات الاكتشاف المبكر لأى إصابات هى مجهودات مطمئنة للكثيرين، وهو ما يعكس الثقة فى أداء الدولة المصرية بوجه عام، ودورها فى حماية السياح وعدم السماح بتعرضهم لأى خطر، لذلك هناك حرص على الوجود بالقرب من أماكن التجمعات أو أماكن الكثافة العالية من السكان لضمان عدم انتشار الفيروس.كما نتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأيضًا مع لجنة الصلاحية الدولية المعنية بمتابعة ومراقبة انتشار الفيروس على مستوى العالم، وبالتالى نستفيد من خبرات تلك المنظمات بشكل مباشر فى إعداد كوادر حتى يكونوا مهيئين للتعامل مع أى تطور خاص بهذا الخطر.- أود طمأنة المواطنين، وأؤكد لهم تراجع انتشار الفيروس عالميًا، ففى دولة الصين، على سبيل المثال، تراجعت مستويات الإصابة اليومية وكذا أعداد الوفيات، وترتفع معدلات الشفاء، على الرغم من أن العلماء على مستوى العالم لم يتوصلوا لعلاج لهذا الفيروس.وأؤكد أيضًا أن إجراءات الوقاية أهم من العلاج، وأدعو الإعلام الوطنى أن يمارس دوره المهم فى عملية التوعية بشكل يضمن لنا عدم الوصول لمرحلة انتظار العلاج.