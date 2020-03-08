تسجيل أول حالتين بـ«كورونا» في طرابلس

أعلنت ليبيا، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالتي اشتباه بـ"كورونا" في مستشفى طرابلس.وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالتين ووضعهم قيد الحجر الصحي.وأعلنت العديد من الدول العربية عن تسجيل حالات مصابة بكورونا من بينهم السعودية والبحرين والإمارات والجزائر ومصر التي أعلنت اليوم عن أول حالة وفاة لسائح ألماني أصيب بالمرض.