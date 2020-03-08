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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في البلاد إلى 366 حالة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:43 م
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في أراضي إيطاليا في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي نقلته شبكة روسيا اليوم، إن عدد المتوفين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي من 233 إلى 366 حالة.

وذكر بوريلي أن العدد العام للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع خلال نفس الفترة بـ1492 حالة، ليصل إلى نقطة 7375 مقابل 5883 أمس السبت.

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم أفادت وكالة آكي الايطالية، بأن رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أصيب بفيروس كورونا وتم خضوعه للعزل الصحي بعد تسليم مهامه مؤقتًا لنائبه.

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