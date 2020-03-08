مائدة مستديرة عن التمكين السياسي للمرأة في السفارة الأمريكية

شارك وفد من السيدات في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالمائدة المستديرة حول التواصل السياسي والتمكين السياسي للمرأة التجربة الأمريكية" التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة.وجاءت المائدة المستديرة بحضور الدكتورة ديانا كارلين أستاذ الإعلام بجامعة سانت لويس ومجموعة من نائبات البرلمان المصري، إضافة إلى شخصيات عامة.