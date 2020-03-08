تعيين عبده علوان قائمًا بأعمال رئيس «القومية للبريد»

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، الأحد، قرارًا بتعيين عبده سيد على حسن علوان، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارًا من اليوم ولحين تعيين رئيسًا جديدًا للهيئة، خلفًا لـ عصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالي منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عامًا تقلد العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.وحصل علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا في التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهني متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.