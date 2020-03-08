السديس: تدابير السعودية بشأن كورونا توافق الشريعة

أكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن حكومة المملكة اتخذت تدابير بشأن فيروس كورونا تدل عليها الأصول الشرعية مثل قاعدة "دفع الضرر ودرء المفاسد وسد الذرائع"، والدفع أقوى من الرفع.وأضاف "السديس" في كلمة له مساء اليوم بالمسجد الحرام "يجب الاتكال على الله فلا خوف ولا هلع، مع الأخذ بالأسباب والاحتياطات اللازمة".وأكد أن الإجراءات الاحترازية عظيمة مباركة تجسد سعي حكومة هذه البلاد على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشددا على أن حكومة المملكة اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وباء فيروس كورونا من الانتشار.وكانت السلطات السعودية علقت العمرة والاعتكاف والطواف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.