المشدد 10 سنوات لمزارعين لحيازتهما سلاح غير مرخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "م. ع" 30 سنة مزارع، و"أ. ع" 25 سنة مزارع، بالسجن 10 سنوات، لحيازتهما سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمد ومحمد فتحى صادق بأمانة سر عصام حسانين.تعود أحداث الواقعة لعام 2019 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز دار السلام، عن إحراز المتهمين سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما السلاح النارى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.