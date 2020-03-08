وفد مصرى يشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف

يشارك وفد حقوقي مصري في أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر ‏والتي تمت في نوفمبر الماضي. ‏يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الإنسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، ‏وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية.ومن المقرر أن يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية فضلا عن عدد من اللقاءات التي ‏تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏وكان الوفد الحقوقي المصري شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.يذكر أن مصر ‏تلقت ‏٣٧٢ توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وركزت التوصيات ‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة ‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الإنسان.كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم.وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام. ‏‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام ‏بالحق في ‏التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الإرهاب.