كيفية الوقاية من «كورونا» في ندوة تثقيفية بالشرقية

نظم حزب المؤتمر بالشرقية، تحت قيادة الأمين العام للمحافظة رفعت بيومي، ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا والأعراض المصاحبة له وكيفية الوقاية منه، بحضور عدد من المتخصصين في علم الفيروسات وقيادات وكوادر وأعضاء حزب المؤتمر بالمحافظة.وناقشت الندوة طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه وطرق مواجهة الدولة للمرض الوبائي خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من أهالي محافظة الشرقية.كان حزب المؤتمر، برئاسة عمر صميدة قد أعطي تعليمات بتنظيم عدد من الندوات التثقيفية لمواجهة انتشار كورونا بعدد من أمانات المحافظات، ضمن أنشطة الحزب الاجتماعية في الآونة الأخيرة.