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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جلسات تخاطب وعيادة طبية مجانية للأطفال بمركز الداخلة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:32 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
محمد علي مهدي
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نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الأحد، جلسات تخاطب وعيادة طبية مجانية للأطفال في محافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.

أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تنظيم جلسات تخاطب مجانية لعلاج أمراض اللغة والنطق عند الأطفال بمقر الجمعية الخيرية بقرية المعصرة لـ20 طفلًا، وجرى تنظيم الجلسات بالتعاون مع أخصائية التخاطب صباح عمار بمركز الداخلة.

وقال عبد الغني إنه جرى تنظيم عيادة طبية مجانية تخصص أطفال، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية عين القضا بالمركز، بالتعاون مع الدكتور محمود عويس، أخصائي الأطفال بمستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية بالماجن لـ36 طفلًا من أبناء القرية.
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

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