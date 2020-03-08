أنيسة حسونة: عبارة «الرجل أفضل من المرأة في العمل» موروث لا دليل على صحته

استنكرت النائبة أنيسة حسونة، ما تردده بعض النساء من أن الرجل أفضل في بعض الأعمال من الرجل، قائلة إن هذه الآراء مصبوغة بموروثات ثقافية، ولا يوجد دليلًا عليها، وكل هدفها أن تدفع المراة لعدم الإنجاز.وأضافت أنيسة حسونة، خلال لقائها مع هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc": "نريد إحصاءات عن المجالات التي دخلتها المرأة وفشلت، ولا نريد كلام مرسل لا دليل عليه".وجاء رد أنيسة حسونة، على تقرير عرضه برنامج "اليوم" عن آراء عدد من السيدات في عمل المرأة، فقالوا إنهن يفضلن الرجل لأنهن لا يثقن بقدرة المرأة على إنجاز العمل بنفس المهارة.وطالبت أنيسة، المؤسسات المانحة بتشجيع الشابات والمرأة، على العمل، وألا تكتفي بمنح تمويل سنة فقط، لأن لا شيء ينجح بتمويل سنة.وعن اختيار مجلة تايم الأمريكية، الكاتبة نوال السعداوي، ضمن أهم 100 امرأة فى العالم على مدار القرن الماضى. بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، والاحتفال بالنساء فى شهر مارس، قالت أنيسة، إنه نتفق أو نختلف مع الكاتبة نوال السعداوي، إلا أنه لا شك أنها امتلكت شجاعة بالغة تطرق موضوعات لم يجرؤ أحد على تناولها.