6 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة "عرفة. ص"، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر.صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.وأسندت النيابة العامة، للمتهم "محمد. ص"، عامل بمطعم، تهمة خطف الطفل "عمر. م" بأن استدرجه مستغلًا براءة طفولته، وأوهمه بإجراء بعض الألعاب الإليكترونية، فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى، وهي هتك عرض الطفل، بأن حصر عنه ملابسه وهدده بتنفيذ أوامره ولامس الأجزاء الحساسة بجسده.