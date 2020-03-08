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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب المصريين: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي

الأحد 08/مارس/2020 - 07:19 م
الدكتورة أمل جاب
الدكتورة أمل جاب الله،
حسين العمدة
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أكدت الدكتورة أمل جاب الله، مساعد رئيس حزب المصريين، أن اليوم العالمي للمرأة حدث تاريخي في حياة كل سيدة كونه اليوم الذي تلقى فيه المرأة التقدير والاحترام لإنجازاتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أزهى عصورها.

أضافت جاب الله، في تصريحات اليوم، أنه لا يمكن أن ننسى دور المرأة الأساسي والحيوي في المجتمع المصري فهي تستحق كل تقدير واحترام، لافتة إلى أنها تستحق أن تكرم كل يوم وليس في يوم واحد فقط في العام.

وأشارت مساعد رئيس حزب المصريين إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المرأة ووضعها في موقعها الحقيقي ويعمل على تمكين المرأة من الأماكن القيادية، موضحة أنه بالفعل الدولة المصرية تكرم المرأة وترفع رايتها أكثر من أي وقت مضى.

ولفتت إلى أنه في الحكومة المصرية نجد أن ربع أعضائها من النساء، وهن 8 وزيرات في الحكومة مما يؤكد أن الرئيس السيسي يعي جيدا أهمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لصالح المرأة.

وتابعت "المرأة في مصر حصلت على جميع حقوقها، وحققت مبدأ المساواة بينها وبين الرجل على كافة المستويات، والمرأة نجحت في إثبات ذاتها وتقلدت المناصب القيادة وحققت كل تفوق".

ويحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة تقديرا لجهودها وما تقدمة لصالح المجتمع في دول العالم، وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي مجالات السياسة والاقتصاد.

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