خطة تركية جديدة لنهب ثروات ليبيا (فيديو)

كشفت وسائل إعلام رسمية في تركيا، اليوم الأحد، عن تحركات أنقرة للاستحواذ على جزء كبير من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجال إعادة الإعمار، بمشروعات قيمتها تصل إلى 120 مليار دولار، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن الحكومة التركية بالفعل في طريقها للاستحواذ على استثمارات متوقعة في ليبيا بقيمة 120 مليار دولار، ما يكشف الأطماع التركية في ليبيا، بدءًا من توسيع النفوذ العسكرى في العاصمة طرابلس، حتى جنى عشرات المليارات من إعادة إعمار البلد الذى مزقته الحرب منذ العام 2011.

وكان رئيس المجلس التركى الليبى للعلاقات الاقتصادية الخارجية، مرتضى كارنفيل، قد صرح بأنه سيتم إبرام اتفاق قريبا بين حكومتى أنقرة وطرابلس في الشأن التجارى، زاعمًا بأن ذلك الاتفاق قد يؤدى إلى حل جزء كبير من المشكلات التجارية بين الطرفين، خاصة في مجال التعاقدات.

ويرى كارنفيل أن ليبيا فيها فرصا تجارية لبلاده، تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، مطالبا المستثمرين الأتراك بانتهاز الفرصة وإبرام صفقات هناك.

وقال المسئول التركى، إن هناك "دعوة من ليبيا في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى جماعة "الوفاق" التى يرأسها فايز السراج، وتعمل لحساب الأتراك في العاصمة طرابلس، واعتبر أن ليبيا تمر بعملية إعادة الإعمار، ما يجعلها فرصة كبيرة للأتراك في جميع القطاعات.



