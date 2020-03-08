قصص نساء واجهن داعش.. سهير القيسي تحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة

احتفلت الإعلامية العراقية سهير القيسي، باليوم العالمي للمرأة بعرض فيديوهات لقصص عراقيات واجهن داعش كانت قد التقطت لهن في عام 2017.ونشرت القيسي مجموعة من الفيديوهات عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "في يوم المرأة العالمي أهنأ نساء العالم كلهن لكن دعوني استذكر معكم أقوى النساء اللاتي التقيتهن.. إنهن نساء عراقيات واجهن داعش في مناطق الحرب.. تحملن ما لا يطيقه بشر ففقدت المرأة الزوج والأبن والأخ وتحملت طريقًا كله رصاص غادر لترسو مع عائلتها على بر يعتبر آمنًا.. لكن تغيب عنه أغلب حقوقها".وأضافت: "الفيديوات التقطتها في نقاط مختلفة منها نقطة العقرب الاقرب لحرب داعش في الموصل الجانب الايمن واخرى في حمام العليل واخرى في مخيم النزوح في أربيل عام ٢٠١٧".