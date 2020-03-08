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قصص نساء واجهن داعش.. سهير القيسي تحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:16 م
سهير القيسي
سهير القيسي
سناء إسماعيل
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احتفلت الإعلامية العراقية سهير القيسي، باليوم العالمي للمرأة بعرض فيديوهات لقصص عراقيات واجهن داعش كانت قد التقطت لهن في عام 2017.

ونشرت القيسي مجموعة من الفيديوهات عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "في يوم المرأة العالمي أهنأ نساء العالم كلهن لكن دعوني استذكر معكم أقوى النساء اللاتي التقيتهن.. إنهن نساء عراقيات واجهن داعش في مناطق الحرب.. تحملن ما لا يطيقه بشر ففقدت المرأة الزوج والأبن والأخ وتحملت طريقًا كله رصاص غادر لترسو مع عائلتها على بر يعتبر آمنًا.. لكن تغيب عنه أغلب حقوقها".

وأضافت: "الفيديوات التقطتها في نقاط مختلفة منها نقطة العقرب الاقرب لحرب داعش في الموصل الجانب الايمن واخرى في حمام العليل واخرى في مخيم النزوح في أربيل عام ٢٠١٧".
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في #يوم_المرأة_العالمي اهنئ نساء العالم كلهن لكن دعوني استذكر معكم اقوى النساء اللاتي التقيتهن .. إنهن نساء عراقيات واجهن داعش في مناطق الحرب .. تحملن ما لا يطيقه بشر ففقدت المرأة الزوج والابن والأخ وتحملت طريقاً كله رصاص غادر لترسو مع عائلتها على بر يعتبر آمن .. لكن تغيب عنه اغلب حقوقها .. الفيديوات التقطتها في نقاط مختلفة منها نقطة العقرب الاقرب لحرب داعش في الموصل الجانب الايمن واخرى في حمام العليل واخرى في مخيم النزوح في اربيل .. عام ٢٠١٧ #العراق #سهير_القيسي

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