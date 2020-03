قصص نساء واجهن داعش.. سهير القيسي تحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة

View this post on Instagram

في #يوم_المرأة_العالمي اهنئ نساء العالم كلهن لكن دعوني استذكر معكم اقوى النساء اللاتي التقيتهن .. إنهن نساء عراقيات واجهن داعش في مناطق الحرب .. تحملن ما لا يطيقه بشر ففقدت المرأة الزوج والابن والأخ وتحملت طريقاً كله رصاص غادر لترسو مع عائلتها على بر يعتبر آمن .. لكن تغيب عنه اغلب حقوقها .. الفيديوات التقطتها في نقاط مختلفة منها نقطة العقرب الاقرب لحرب داعش في الموصل الجانب الايمن واخرى في حمام العليل واخرى في مخيم النزوح في اربيل .. عام ٢٠١٧ #العراق #سهير_القيسي