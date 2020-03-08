فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس إدارة «أخبار اليوم»

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز لانتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة "أخبار اليوم" فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين.كانت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمُؤسستي أخبار اليوم ودارالهلال، فتحت باب التصويت في الانتخابات التي تجري لاختيار ٦ لعضوية مجلس الإدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، وكذلك اختيار ٦ لعضوية الجمعية العمومية يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، بكل مؤسسة.وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بأخبار اليوم ودارالهلال، باب التصويت أمام العاملين بالمُؤسستين في التاسعة صباحا لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، على أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءً، ثم تجرى عمليات فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم.وقالت الهيئة الوطنية للصحافة إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بأخبار اليوم على مقعدي الصحفيين يبلغ 7 مرشحين، في حين يبلغ عدد المرشحين على مقعد الإداريين 12 مرشحًا، وعدد المرشحين على مقعد العمال 12 مرشحًا.وأضافت، أن عدد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية يبلغ ١١ صحفيًا و١٢ إداريا و٥ عمال، وذلك علي ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.وفي مؤسسة دارالهلال قالت الهيئة إن المرشحين لمجلس الإدارة بلغ 8 صحفيين و١٢ إداريا و٨ عمال يتنافسون وعلي ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.في حين بلغ عدد المرشحين للجمعية العمومية بمؤسسة دار الهلال ٥ صحفيين و٨ إداريين و٧ عمال، يتنافسون على ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.أما عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات للهيئة الوطنية للصحافة، فبلغ إجمالي عدد الناخبين في أخبار اليوم 4675 ناخبا، وفي مؤسسة دارالهلال 750 ناخبا.وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم جاءت كالآتي لجنتين للصحفيين 4 لجان للإداريين 3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر لجنة للإداريين ولجنتين للعمال، إضافة إلى لجنة في فرع المؤسسة بالإسكندرية، وفي دار الهلال بلغ عدد اللجان ٣ لجان بواقع لجنة للصحفيّين ولجنة للإداريين ولجنة للعمال.