«المصريين الأحرار» يواصل القوافل الطبية المجانية

واصلت أمانة إيتاى البارود بحزب المصريين الأحرار، بقيادة عمر عرفات أمين المركز وتنسيق أحمد باز أمين التنظيم، وبإشراف الدكتور مدحت البهوتى مسئول لجنة الصحة بالمركز، القوافل الطبية المجانية بعزبة عاصم التابعة لقرية الضهرية بإيتاى البارود.شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وتم الكشف على أكثر من 600 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وبحضور جميع هيئة مكتب إيتاي البارود.أعرب عمر عرفات، أمين مركز إيتاي البارود عن سعادته الكبيرة لمساعدة المواطنين وتخفيف معاناتهم، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور علاء قنديل استشاري الأطفال على تلبيته الدعوة والدكتور محمود عنبر أخصائى الباطنة على المجهود الوافر الذي قام به من الكشف على عدد الحالات الكبير، وعمل اللازم للمرضى خلال القافلة.يأتي ذلك في إطار توجيهات عصام خليل رئيس الحزب بضرورة التواجد بين المواطنين والتخفيف عن كاهل المرضى والاهتمام بالحالة الصحية في هذا الوقت الراهن التي تعاني خلاله دول العالم من انتشار الأمراض، وجاءت القافلة بإشراف محمد سعد سلامة، أمين عام المحافظة وأحمد حمودة، أمين تنظيم المحافظة.