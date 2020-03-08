رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يواصل القوافل الطبية المجانية

الأحد 08/مارس/2020 - 07:07 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
اشرف لاشين
طباعة
واصلت أمانة إيتاى البارود بحزب المصريين الأحرار، بقيادة عمر عرفات أمين المركز وتنسيق أحمد باز أمين التنظيم، وبإشراف الدكتور مدحت البهوتى مسئول لجنة الصحة بالمركز، القوافل الطبية المجانية بعزبة عاصم التابعة لقرية الضهرية بإيتاى البارود.

شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وتم الكشف على أكثر من 600 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وبحضور جميع هيئة مكتب إيتاي البارود.

أعرب عمر عرفات، أمين مركز إيتاي البارود عن سعادته الكبيرة لمساعدة المواطنين وتخفيف معاناتهم، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور علاء قنديل استشاري الأطفال على تلبيته الدعوة والدكتور محمود عنبر أخصائى الباطنة على المجهود الوافر الذي قام به من الكشف على عدد الحالات الكبير، وعمل اللازم للمرضى خلال القافلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات عصام خليل رئيس الحزب بضرورة التواجد بين المواطنين والتخفيف عن كاهل المرضى والاهتمام بالحالة الصحية في هذا الوقت الراهن التي تعاني خلاله دول العالم من انتشار الأمراض، وجاءت القافلة بإشراف محمد سعد سلامة، أمين عام المحافظة وأحمد حمودة، أمين تنظيم المحافظة.

موضوعات متعلقة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

نقل 45 شخصًا من الباخرة النيلية بالأقصر إلى الحجر الصحي بمطروح

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

احذر.. استخدام الهاتف في المرحاض يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

منوعات

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

«العربي للنشر» تحصل على حقوق ترجمة «لن أموت: حكايات من حياة جابرييل جارسيا ماركيز»

أسامة فطيم يناقش «شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط