ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة وحاويات خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 29.وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، غادرت الميناء 879 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47 ألفا و967 طنا من البضائع العامة منها 63 سيارة نقل محملة بـ 2815 طن قمح.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4100 طن فوسفات و12 ألفا و317 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3 الأف و577 طن قمح و29 ألفا و242 طن ذرة، و11 ألفا و365 طن حديد، و2102 طن خشب و2643 طن فول و2179 طن بسلة و267 طن قطع غيار و629 طن أرز.‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 380 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 430 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77 ألفا و642 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93 ألفا و710 أطنان.