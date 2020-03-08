نقل 45 شخصًا من الباخرة النيلية بالأقصر إلى الحجر الصحي بمطروح

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن وزارة الصحة تقوم بدور كبير وفعّال فى مواجهة كورونا والتوعية للوقاية من الوباء، لافتًا إلى أن مصر فى وضع جيد ومطمئن مقارنة بالدول الأخرى في عدد المصابين بكورونا.وأضاف مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، إن وزارة السياحة تنسق بشكل كامل مع وزارة الصحة لتوعية السائحين وتعميم منشورات كاملة الفنادق والمطاعم لاتخاذ اللازم فى مواجهة فيروس كورونا.وأوضح أن أعداد السائحين أفضل في الفترة الأخيرة بشكل عام وذلك مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: "تم نقل 45 سائحًا مشبه بإصابتهم بكورونا لمستشفى النجيلة بمطروح و11 حالة العينة لديهم سلبية لكنهم سيمكثون لمدة 14 يومًا لمتابعة حالتهم الصحية".وأشار إلى أن من بين الـ 45 حالة التى كانت على المركب النيلي منهم جنسيات فرنسية وألمانية ومصريين.