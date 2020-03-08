رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عائشة موسى: حريصون على تحقيق العدالة فى السودان

الأحد 08/مارس/2020 - 07:04 م
عائشة موسى
عائشة موسى
أ ش أ
طباعة
أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة والحرية لجميع أبناء الوطن، وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتوصل لسلام عادل ومستدام يُرضي الجميع ويوقف نزيف الحرب.

وأشادت موسى - خلال لقائها اليوم الأحد، مع وفد أسرى الحركات المسلحة، الذين تم إطلاق سراحهم بموجب قرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - بشجاعة الأسرى ودورهم البطولي في مواجهة النظام البائد، مما أسهم في إنجاح ثورة ديسمبر.

وشددت على مساندتها ودعمها لإدماج من أطلق سراحهم، في المجتمع والمساهمة في بناء دولة المواطنة والحقوق.

من جانبه، أشاد الوفد بدور وجهود عضو مجلس السيادة عائشة موسى في رفع الظلم، وتحقيق العدالة لكل أبناء السودان.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

«الصحة»: وفاة أول حالة بـ«كورونا» لألمانى الجنسية

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

نقل 45 شخصًا من الباخرة النيلية بالأقصر إلى الحجر الصحي بمطروح

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

احذر.. استخدام الهاتف في المرحاض يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

منوعات

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

«العربي للنشر» تحصل على حقوق ترجمة «لن أموت: حكايات من حياة جابرييل جارسيا ماركيز»

أسامة فطيم يناقش «شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط