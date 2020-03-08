الكنيسة الكلدانية تنشر تحذيرات وقائية لمواجهة «كورونا»

نشر الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية الكلدانية والمدبر البطريركي لشئون الكنيسة الكلدانية بمصر، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.وعلق ساتي قائلًا: "إجراءات وقائية.. المؤمنون الأحباء؛ ننشر إعلان التوصيات ونرفع الإجراءات الاحترازية الئ إجراءات وقائية".وعلى صعيد آخر، بدأت الكنائس الكاثوليكية في مصر، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55ي ومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.