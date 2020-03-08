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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ماعت» تصدر تقريرًا عن العنف الأسري في تركيا

الأحد 08/مارس/2020 - 07:00 م
العنف
العنف
محمد الشريف
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أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا عن العنف الأسري في تركيا، وذلك على هامش اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1977 يوما دوليًا للمرأة بغرض لفت أنظار العالم إلى قضاياه المرأة.

وعلى الرغم من كل المجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمرأة، والحكومات والمنظمات الدولية والوطنية المهتمة بقضايا المرأة، لا تزال انتهاكات المرأة هي الأكثر انتشارا في العالم، وحالات الإفلات من العقاب هي الأكثر فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النساء.

وأكد التقرير أن النظام في تركيا يواصل ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المرأة، حيث تستغل الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" أكثريته البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة، وأشار التقرير إلى أن نظام أردوغان عمل عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016 على اعتقال الآلاف من النساء، بلغ 18.000 امرأة، شملت كل فئات المجتمع.

أوضح التقرير أن كثير من هؤلاء النساء يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة ووصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي.

وأضاف التقرير أن النساء بشكل عام في تركيا تواجه عنفًا بمستويات مقلقة، بما في ذلك تعرضهن للقتل والضرب، بالإضافة إلى التحرش والاعتداء الجنسي والتهميش، وخلال عام 2019 تسبب العنف في مقتل أكثر من 470 امرأة، كما أشار التقرير إلى إخفاق القوانين والتشريعات التركية في معالجة ظاهرة العنف الأسري في تركيا.

من ناحيته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن الأرقام المختلفة تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا العنف الأسري في تركيا، حيث ذكرت وزارة الداخلية التركية أن ما مجموعه 1،015،337 حادث عنف ضد المرأة قد وقعت بين عامي 2014 و2019، مما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، بالإضافة إلى وفاة 94 تحت نظام الحماية.

أضاف عقيل أنه خلال 2019 فقط، قتلت أكثر من 470 امرأة، من بينهم 319 امرأة بسبب جرائم العنف الأسري، مشيرًا إلي أن الوضع المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا، ما هو ألا نتيجة لممارسات النظام الحالي والذي ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جليًا من خلال تصريحات الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا مخالف للفطرة البشرية، كما وصف الرئيس التركي النساء اللاتي لسن أمهات بالنّاقصات، وكان قبلها قد حث الأمهات على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، واعتبر تنظيم النسل “خيانة”، الأمر الذي يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة.

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