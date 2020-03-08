بدء استخراج بطاقات الاقتراع للمحامين فى المحلة الكبرى

أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى الانتهاء من استخراج بطاقات الاقتراع لمُستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين، المقرر انعقادها في 15 مارس الجاري.وأهابت النقابة الفرعية بمُحاميها إلى ضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها كـ"زفتى، قطور، سمنود"، وذلك للحصول على بطاقة التصويت.وشددت النقابة الفرعية، في بيانها، على ضرورة الحصول على بطاقة التصويت ليتمكن المحامي من المشاركة في الجمعية العمومية.