آمنة نصير: بعض الوعاظ فسروا الآيات لصالح الرجل على حساب المرأة

قالت الدكتورة آمنة عقيدة أستاذ العقيد بجامعة الأزهر، إن بعض الوعاظ استقطعوا بعض الآيات بشكل يجور على حق المرأة، ولا يوفي بمراد الشرع لعدالة المرأة، ويفسرون بعض الآيات لصالح الرجل على حساب المرأة على غير مراد الله.وأضافت خلال مدالخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc": "الرسول يقول ما يكرمهم إلا كريم، ولا يهينهم إلا لئيم، وعندما سأله رجل عن أحق الناس بصحبته، قال "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"، وهي درجة كريمة.وأردفت: "عندما تموت الأم، ينادي منادي في السماء لقد ماتت من كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملًا نكرمك من أجله، وثبت في الحديث الصحيح أن الجنة تحت أقدام الأمهات".وأشارت إلى أن المرأة في هذه الآونة أثبتت وجودها وفاعليتها وقدرها، وفي أي انتخابات البرلمان أو انتخابات الرئاسة، نجد صفوف المرأة ممتدة.