رومانسية ريهام أيمن فى اليوم العالمى للمرأة مع زوجها (صور)

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بيوم المرأة العالمي، بنشر صور رومانسية لها رفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلقت على الصور قائلة: "أنا أعانق الرجل الذي يؤمن بتمكين المرأة لتصبح قوية وتعتمد على نفسها وتحررها رجل يقيم المرأة ويحترمها بشدة! يوم المرأة العالمي السعيد".يُذكر أن ريهام متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي، منذ 15 مايو 2015، ومنذ عام 2013 لم تقدم أي أعمال جديدة، وأنجبت منه طفلين، وكان آخر أعمالها مسلسلي "موجة حارة" و"العراف".