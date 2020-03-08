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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة 6 كهنة لخدمة قرى إيبارشية سوهاج

الأحد 08/مارس/2020 - 06:09 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة اليوم بسيامة 6 من خدامها كهنة للخدمة بكنائس بعض القرى التابعة للإيبارشية.

كان نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية صلى القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس، مقر المطرانية بسوهاج، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم:
- الشماس مرقس صبحي كاهنًا باسم القس شنوده للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء.
- الشماس جوزيف شفيق كاهنًا باسم القس يوساب للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بقرية القراقرة.
- الشماس أمجد مسعد كاهنًا باسم القس يوحنا للخدمة بكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية أولاد شلول وكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بقرية نجع سفاري.
- الشماس عماد ورد كاهنًا باسم القس مينا لخدمة القرية بالإيبارشية.
- الشماس وسيم كميل كاهنًا باسم القس مكسيموس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بنجع يسى، قرية الزوك الغربية.
- الشماس توماس إبراهيم كاهنًا باسم القس ميخائيل للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس وشهداء ليبيا السبعة بقرية نجع مخيمر.
شارك في صلوات القداس والسيامة عدد كبير من الآباء الكهنة من مجمع كهنة الإيبارشية ومن خارجها وأعداد كبيرة من الشعب.

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