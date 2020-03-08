في عشية عيده.. البابا كيرلس بطل «أقوال الأباء»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال الأباء والقديسين".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن القديس والبابا الأسبق كيرلس السادس، والذي تحتفل الكنيسة القبطية بذكرى رحيله الـ49 غدًا الإثنين.وجاء ذلك تحت شعار: "الله الذي أمر البحر والريح فصار هدوء عظيم، هكذا هو قادر الآن أن يأمر بحر التجارب والألم؛ فيصير هدوء عظيم".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن اللحوم، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.