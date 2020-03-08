كرم جبر: انتخابات «أخبار اليوم» جرت بشفافية ونزاهة

قام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر يرافقه ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار وعمرو الخياط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة أخبار اليوم، حيث استقبلهم العاملين بالمؤسسة بمظاهرة حب وتأييد.وأكد كرم جبر، في تصريحات الأحد، أن الانتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية والتي شهد لها الجميع بذلك.وأثنى رئيس الهيئة على الأجواء الاحتفالية الرائعة التي تسود أجواء مؤسسة أخبار اليوم منذ الصباح الباكر، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المرشحين.