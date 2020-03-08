في أحد التجربة.. البابا تواضروس يحذر الأقباط من ثلاثة تجارب

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "ثلاثايات أحاد الصوم الكبير".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أحد التجربة، وقال البابا تواضروس الثاني في الحلقة إن هناك ثلاث تجارب يمكن يجرب بها الإنسان: "العالم والطعام والغنى".يُشار إلى أن أولئك هم الثلاثة تجارب الذين حاول إبليس أن يجرب بهم السيد المسيح على الجبل.