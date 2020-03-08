عمرو عبدالجليل ردًا على «ما أهمية المهرجان؟»: «ده كلام كبير أنا تافه»

مازح الفنان عمرو عبدالجليل، مراسل فضائية "تن" خلال حوار الأخير معه على هامش مهرجان الأقصر السينمائي، حيث قال عبدالجليل للمراسل: "أنا لسه جاي المهرجان حالا وماكونتش انطباع عن المهرجان وكنت شايفك مضايق وعايز أزغزغك وأنا مبسوط أنك ضحكت".ووجه مراسل "تن" سؤالًا للفنان عمرو عبدالجليل مفاده: ما هي أهمية مهرجان الأقصر بالنسبة لقارة إفريقيا؟، ليرد الفنان مازحًا: "ده كلام أكبر من دماغي أنا إنسان تافه وما تحملنيش أكتر من كده، هم قالولي تعالى اتكرم فجيت عشان أتكرم".