«المصريين الأحرار» يهنئ نساء مصر بيوم المرأة العالمي

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل وكل قيادات الحزب، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.وقالت إيناس صبحي، أمينة المرأة بالمصريين الأحرار إن هذا اليوم إنما هو تقدير للمرأة نظرًا لعطائها، وإنجازاتها في كل المجالات ومساهمتها في نهضة بلادها، موجّهة التحية لكل امرأة (أم - زوجة - ابنة)، مطالبة إياها بالمزيد من العطاء والعمل والتفاؤل وأنها تعي بقيمتها كإنسانة ومواطنة لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات.وأشارت أمينة المرأة إلى أن الرئيس السيسي جعل 2017 هو عام المرأة، فإن ذلك أعطى حماسًا للمزيد من تقدير واحترام المرأة ودورها في مجتمعها الصغير قبل الكبير، وأنها مكرّمة في عملها بداية من الفلاحة والعاملة مرورًا بالموظفة وحتى السفيرة والوزيرة وتحية خاصة لكل أم وزوجة وابنة كل شهيد قدم حياته فداءً للوطن.