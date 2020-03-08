الكنيسة تذكر الأقباط بقول المسيح: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "آحاد الصوم الكبير".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أحد التجربة الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.ونشرت الكنيسة جزء من الحوار الذي دار بين السيد المسيح والشيطان على الجبل، حينما حاول الشيطان تجربته بحسب ما ورد في نصوص الإنجيل وتحديدا بشارة متى الرسول والذي جاء نصه: "فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ»... قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ»... حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ».