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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا احتفالًا بيوم الشهيد

الأحد 08/مارس/2020 - 06:00 م
مؤتمرًا
مؤتمرًا
الدستور
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تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

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