فتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بيوم الشهيد

تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا، اعتبارًا من التاسع وحتى الخامس عشر من مارس الجاري، استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.ويأتي هذا القرار حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.جدير بالذكر أنه تم اختيار هذا اليوم تحديدًا للاحتفال بيوم الشهيد، لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد يوم 9 مارس‏ 1969‏، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.