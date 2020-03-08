صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفلت السفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) في القاهرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باليوم الدولي للمرأة في مقر المعهد الثقافي الإيطالي يوم الأحد 8 مارس 2020.جاء الحدث متناسقا مع الموضوع العالمي "المساواة بين الأجيال"، وكان عرضًا للأسَاليب المبتكرة لمعالجة المعايير الاجتماعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.تعد حماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها من أولويات التعاون الإيطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم منذ سنوات عدة مبادرات في هذا الإطار من خلال التعاون القوي مع نظرائه المصريين، بما فيهم وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.خلال فترة ما بعد الظهر، شارك أكثر من 50 من الشباب في أنشطة رياضية وفنية، وكذلك عروض مسرحية تفاعلية، كان الهدف منها زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعبئة الشباب حول تمكين النساء والفتيات.في المساء، جمعت الفعالية سفير إيطاليا في القاهرة الدكتور جيامباولو كانتيني، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر الدكتور ألكساندر بوديروزا، ووزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي وآسيا ياسين، مديرة الإعلام بصندوق الأمم المتحدة للسكان.تلت الحلقة سلسلة من أربع عروض أفلام قصيرة، تناولت التداعيات الاجتماعية والصحية والنفسية للعنف ضد المرأة، والتي فتحت المجال أمام الحضور لمناقشة دور الفيلم في تعزيز الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد قام بتيسير المناقشة المقدم التليفزيوني المصري البارز رامي رضوان، وهو نشاط دائم في مبادرات المساواة بين الجنسين.تم تنسيق العروض السينمائية بواسطة MedFest، وهو منتدى سينمائي تعليمي ذو طابع طبي اشترك معه صندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي لتعزيز دور الفيلم في تغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية.شاركت نساء عضوات في "مطبخ قرية تونس المجتمعي" في الحدث من خلال توفير بعض منتجاتهم الغذائية. يعتبر "مطبخ قرية تونس المجتمعي" الذي بدأ عمله في نوفمبر 2019؛ نتيجة مهمة لمبادرة بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا في إطار برنامج التنمية الريفية المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه التعاون الإيطالي.أقيم معرض فني على هامش الحدث، حيث تم تطوير منشآت تتناول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، في حين أضيء مبنى المعهد الإيطالي بأكمله بالكامل باللون الأرجواني، وهو اللون الذي تم اختياره في جميع أنحاء العالم لليوم الدولي للمرأة.مثًل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وخاصة فيما يتعلق بأنشطة التمويل التي تهدف إلى زيادة الوعي حول قضايا تمكين المرأة في مصر.وقال الدكتور ألكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "يجب أن ندرك أن المساواة بين الجنسين شرط مسبق لضمان رفاهية وتنمية المجتمع. وتمكين المرأة يكمن في صميم التنمية المستدامة".أضاف: "صندوق الأمم المتحدة للسكان فخور بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لتعزيز تمكين المرأة وإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي."منذ 2017، دعمت الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة صندوق الأمم المتحدة للسكان للوصول إلى هدفه المتمثل في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030، ويشمل ذلك على وجه الخصوص إنشاء وحدة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة لرصد وتوجيه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة، ودعامة الحماية لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين ذوي الصلة، كما يشمل توسيع نطاق الحماية الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الاستجابة لتشمل الناجين من العنف.وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة، أنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة ٢٣ وحدة لمكافحة التحرش الجنسي في حرم الجامعات في 21 محافظة، وأطلق 3 عيادات للاستجابة الطبية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ٣ مستشفيات جامعية وتم تدريب القضاة والمدعين العامين وأطباء الطب الشرعي، بشأن المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية بشأن إدارة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.